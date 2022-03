Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, con una delibera del 22 marzo, ha designato il sostituto del primario facente funzione del reparto di Anestesia e Rianimazione, il dottore Giuseppe Germele.

Il primario era stato al centro delle polemiche per le sue teorie no vax e sospeso in via cautelare lo scorso mese.

L’incarico è stato assunto dalla dottoressa Giovanna Giuliano, che presta già servizio all’interno dell’ospedale termolese.

Sono stati sospesi tre operatori sanitari, perché privi del vaccino anti Covid, con un provvedimento pubblicato oggi.