Due nuovi ricoveri in Malattie infettive e 319 nuovi contagi. Sono i dati emersi dall’ultimo bollettino Asrem. I tamponi processati sono 1331, tra molecolari ed antigenici, con il tasso di positività che schizza al 23,9%. E’ sempre Campobasso il centro più colpito dal virus, con 98 nuovi casi. Seguono Termoli con 24, Larino con 21, San Martino in Pensilis con 12. Ci sono tuttavia 280 guariti, di cui 83 a Termoli e 51 a Campobasso. Sale a 29 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 16 in Malattie infettive e 13 in anziano fragile. Gli attualmente positivi sono 8.380, mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 590.