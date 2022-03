Share on Twitter

Share on Facebook

Giro di vite dei Carabinieri che hanno individuato i possibili responsabili di tentati furti, furti e truffe.

Nella rete dei militari dell’Arma di Isernia tre malviventi. La prima è una donna straniera che ha adescato un anziano isernino facendosi versare 10mila euro sul conto, fingendo uno stato di indigenza. La seconda è una 60enne che, nel bagno di un locale, ha sfilato dalla borsa il telefono alla malcapitata mentre si stava lavando le mani. La donna è stata beccata dalle telecamere di videosorveglianza. Stessa sorte anche per un giovane che, forzando la porta di un negozio, ha rubato monili in oro, per un valore di diverse centinaia di euro.

In campo anche i Carabinieri di Frosolone, che hanno individuato i due ladri che si sono introdotti in un’abitazione del centro storico del paese, forzando la porta. Distrattamente, uno dei due ha smarrito il telefono e la carta di credito, permettendo ai militari dell’Arma di risalire alla sua identità e a quella del complice.

Infine, i militari della Stazione di Carpinone sono riusciti ad identificare il responsabile di un tentato furto ai danni di un’abitazione, scongiurato grazie all’intervento tempestivo del vicino di casa, che aveva lanciato l’allarme.