Altri tre operatori sanitari sono stati sospesi dal servizio negli ultimi giorni perché non vaccinati. Lo si apprende dal provvedimento firmato dal direttore generale Asrem. L’atto è coperto da privacy , in relazione ai nomi e alle mansioni. Si tratta dell’ultima fase degli accertamenti svolti su impulso del Ministero della Salute che aveva avviato specifiche verifiche nelle aziende sanitarie e negli ospedali finalizzate a riscontrare il rispetto dell’obbligo di legge sulla vaccinazione per i sanitari. Nel dicembre scorso erano stati sospesi 21 sanitari in servizio in Molise per esercizio abusivo della professione in quanto non vaccinati.Tra questi 3 medici e 11 infermieri della sanità pubblica.