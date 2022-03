Tredici fa la tragedia in cui persero la vita il brigadiere Pietro Di Chiro e l’appuntato scelto Claudio Perna. Dopo due anni di pausa a causa dell’emergenza Covid, i carabinieri del Comando Compagnia di Bojano, hanno reso omaggio a due colleghi che la stessa mattina del 2009, persero la vita in un tragico incidente mentre svolgevano il turno a bordo della gazzella dell’Aliquota Radiomobile. Nella piccola chiesa di San Biagio, il cappellano militare della Scuola Allievi di Campobasso, don Giuseppe, ha officiato una messa di suffragio, durante la quale ha evidenziato come il ricordo dei due militari sia ancora vivo tra i colleghi in servizio. Il capitano Pica ha rivolto “Un affettuoso pensiero ed una sentita carezza di riconoscenza, alle vedove, agli orfani ed alle mamme dei Nostri Caduti, che rappresentano tutti i Nostri cari che, ogni giorno, ci sostengono nella difficile ma esaltante vita che abbiamo scelto, non facendoci mai sentire soli nella quotidiana missione di “essere al servizio” del cittadino, con quel calore che è prerogativa, unica ed insostituibile, della famiglia. Nostro compito sarà quello di non venire mai meno ai valori per i quali i nostri martiri si sono sacrificati, all’impegno morale e professionale che ci siamo assunti, costi quel che costi”.