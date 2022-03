Progressione di carriera per il segretario comunale di Trivento, Pasquale De Falco. Arrivano le congratulazioni del sindaco Corallo. A seguito del corso di abilitazione e per l’anzianità di servizio, al segretario comunale di Trivento, dottor Pasquale De Falco, è stata attribuita la progressione di carriera, con il passaggio alla Fascia A, equivalente al massimo livello professionale riconosciuto dall’ordinamento. Il segretario De Falco ha alle spalle ben 22 anni di carriera, ha lavorato in diverse amministrazioni comunali del Molise e di altre regioni d’Italia, dal 2016 espleta servizio al Comune di Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo, a nome della Giunta e del Gruppo consiliare di maggioranza, ha voluto esprimere le vive congratulazioni, “non appena rieletto sindaco di Trivento, ho potuto da subito apprezzare la professionalità e competenza del dottor De Falco – ha riferito Corallo – l’impronta che ha conferito alla macchina amministrativa è evidente e i risultati sono la puntuale conferma delle sue capacità e delle sue doti umane ed empatiche. Chiara e lineare è la sua direzione, l’efficacia e l’efficienza sono gli esiti del suo coordinamento. Coadiuvato da tutto il personale del Comune, faccio due nomi su tutti, l’ingegnere Angelica Marinelli e la dottoressa Eusonia Commatteo, riesce a garantire servizi e progettualità alla nostra Trivento. Un grazie sincero – ha concluso Corallo – e complimenti per una carriera professionale apprezzata e guadagnata sul campo”.