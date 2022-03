Il Comune di Civitanova del Sannio, tramite la partecipazione ad uno dei bandi ministeriali inerenti l’edilizia, ha ottenuto un finanziamento pari a 750.000 euro.

Il fondo ottenuto sarà utilizzato, come spiegato dall’Amministrazione, per “la ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Rione Montello e via Angelo Di Scetta” in modo da “mettere in disponibilità della cittadinanza nuovi alloggi“.