Share on Twitter

Share on Facebook

Nella giornata di ieri, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “Sport e Periferie 2020”. Il documento ha confermato il finanziamento da 500.000 euro stanziato per il Comune di Agnone in merito al progetto di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di località “Tiro a Segno”. Con la pubblicazione definitiva dei vincitori, si conclude l’iter burocratico del bando e i lavori divengono finalmente appaltabili.

“L’Amministrazione si attiverà immantinente affinché tutte le procedure di appalto vengano espletate al più presto in modo che Agnone possa tornare ad avere uno spazio completamente nuovo ed efficiente in cui praticare sport e realizzare eventi” ha spiegato il Sindaco Daniele Saia commentando la notizia.