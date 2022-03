Share on Twitter

Oggi, sabato 26 marzo, in numerosi luoghi del mondo, le luci di monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e di attività si spegneranno per un’ora, dalle ore 20:30 alle 21:30, per la pace e la protezione del clima.

L’iniziativa, denominata «Earth Hour, l’Ora della Terra», è una grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile, per vincere la sfida del cambiamento climatico.

Anche il Comune di Isernia ha aderito all’iniziativa e farà spegnere, stasera, le illuminazioni della Fontana Fraterna e della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Nel resto d’Italia, molti eventi accompagneranno l’ora di spegnimento. Bambini, ragazzi e adulti sono invitati a prendere parte alla mobilitazione globale per il pianeta. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per tutti.