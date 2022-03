Share on Twitter

Rinvenute 40 bombe del secondo conflitto mondiale nelle acque dell’Isola di Pianosa nell’arcipelago delle Tremiti, che ha portato a un operazione di bonifica bellica.

La Guardia Costiera di Termoli ha emesso un ordinanza d’interdizione del tratto di mare, in un’area di circa 120 mila metri quadri, vicino Pianosa per permettere l’attività di verifica dei fondali per capire se siano tutti ordigni o meno.

Le acque di quella zona sono già state interdette alla navigazione dal 1972 con un ordinanza della Capitaneria di Manfredonia: durante il secondo conflitto mondiale quel tratto di mare era stata interessato dalla caduta di numerosi ordigni.

La società incaricata dal comune delle Isole Tremiti, effettuerà per i prossimi 4 mesi l’attività di bonifica bellica subacquea, impiegate nell’operazione la motonave “Ariete 5 Ba 830” e due imbarcazioni a supporto.

Già l’estate scorsa al largo di Termoli erano stati rinvenuti numerosi ordigni bellici presenti su un veicolo militare del secondo conflitto mondiale poi brillare in un’operazione condotta dai palomba ri del gruppo operativo subacqueo con l’aiuto della Capitaneria di Porto.