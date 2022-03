Lo scrittore agnonese Francesco Paolo Tanzj ha recentemente pubblicato un nuovo libro che si aggiunge al novero delle sue svariate pubblicazioni. Si tratta di “Crossing Bridges”, una raccolta di poesie e racconti che testimonia il suo amore per New York e che affronta il tema dei ponti da “oltrepassare”.

“Ho scritto il libro con il desiderio di poter oltrepassare i ponti – ha spiegato Tanzj in un intervista a La voce di New York – I ponti che ci separano tutti con differenze etniche, razziali e culturali, esistono in tutto il mondo ma, a New York, c’è sempre la speranza nell’unità. New York non è l’America, New York è il futuro cosmopolita”.

Un racconto innovativo, non banale, di una città che non dorme mai tra mille suoni, come quelli “delle ambulanze ogni cinque minuti, il rumore dei carrelli della spesa dei vagabondi, i sussurri al cellulare in lingue straniere, il tacchettio delle scarpe“.

Una pubblicazione che ha visto la sua stesura nel periodo più buio del lockdown. Un modo per lo scrittore di evadere dal grigiore della costrizione domestica.