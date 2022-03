Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, la proposta della Giunta comunale di Trivento. Con atto ufficiale, l’esecutivo guidato dal sindaco Pasquale Corallo ha deliberato di proporre al Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Al termine del primo conflitto mondiale, che costò il sacrificio della vita a oltre 600 mila militari italiani ed immani sofferenze ai feriti nelle battaglie, il Parlamento approvò, con la legge n. 11 agosto 1921, n. 1075, la proposta di dare solenne sepoltura in Roma, nell’Altare della Patria, alla salma di un combattente caduto in guerra e non identificato, da assumere come supremo simbolo nazionale in cui ognuno potesse riconoscere le proprie persone care immolatesi per la Patria. Nel corso degli anni – la motivazione dell’atto giuntale – quel soldato non identificato è divenuto patrimonio di tutti gli italiani, simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria.