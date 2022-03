Il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione Cultura del Senato ed ex vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nei governi Renzi e Gentiloni, sarà mercoledì 30 marzo al teatro Savoia di Campobasso per assistere alla rappresentazione dello spettacolo teatrale ‘Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti’, in programma alle 20,45. Presidente del Consiglio nazionale del Partito socialista italiano, Nencini ha dedicato alla figura di Matteotti il libro ‘Solo’ in cui ricostruisce in forma romanzata , con la precisione dello studioso, la passione dell’uomo politico e la creatività dell’intellettuale e narratore, la vita di Giacomo Matteotti. Libro che, dopo Isernia, sarà presentato ad Agnone , prima della tappa di Campobasso.