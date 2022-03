Dopo la chiusura, lo scorso 30 giugno, del centro vaccinale del Palaunimol, sta per chiudere i battenti anche quello allestito all’interno del Cardarelli ad aprile dello scorso anno. La decisione, ancora non confermata dai vertici Asrem sarebbe maturata in seguito al calo del numero delle vaccinazioni. Resterebbe tuttavia attivo il centro della Cittadella dell’Economia, per quanto riguarda Campobasso, oltre a due centri di Termoli ed Isernia.