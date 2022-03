Il consigliere comunale Pd al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno ha chiesto l’istituzione di una commissione con carattere dell’urgenza in seguito alle numerose segnalazioni, da parte di cittadini ai quali vengono richieste somme per canoni idrici e Tari spesso non dovuti, perché già pagati.

“Si tratta di somme anche degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (quindi, in teoria, anche prescritte) che, a detta dei contribuenti, non sono mai state richieste dal Comune negli anni scorsi – ha spiegato il consigliere – nella lettera raccomandata vengono richiamati solleciti di pagamento mai notificati ai cittadini. Sono numerosi i cittadini che mi segnalano questo problema, alcuni in grave difficoltà a fronte di pagamenti richiesti che superano i mille euro. Conviene, pertanto, affrontare subito la questione, prima che si crei ulteriore confusione e sconcerto”, ha concluso Trivisonno.