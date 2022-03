In fiamme nove autobus di linea nella notte, parcheggiati presso la rimessa di via Aquasantianni a Trivento. Dopo la mezzanotte, tra giovedì e venerdì 25 marzo, è stato lanciato l’allarme, quando le fiamme era già alte con una immensa nuvola nera, che ha invaso l’intera area. Da una prima stima dei danni, sarebbero 8 gli autobus dell’ATM e uno della Sati, completamente divorati dalle fiamme su un totale di 12 pullman. Le fiamme sarebbero partite dai primi tre automezzi, in prossimità di un impianto fotovoltaico, per poi interessare tutto il parco macchine, risparmiandole solo alcune. Sul posto i Vigili del Fuoco di Campobasso e di Agnone e le Forze dell’ordine, i carabinieri della Compagnia di Bojano e Trivento. Avviate le indagini degli inquirenti per cercare di fare luce sulla vicenda, tutte le piste rimangono aperte. Non si esclude la possibilità di un’autocombustione generatasi accidentalmente.