Due vittime da Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 77 anni di Pescolanciano, ricoverata in Anziano fragile e di una 45enne di Campobasso che era ricoverata in Malattie infettive ma affetta da altre patologie. Il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia sale così a 589. Tre i nuovi ricoveri ed una dimissione. 379 i nuovi positivi, di cui 76 a Campobasso, 54 a Termoli, 31 a Isernia, mentre i pazienti guariti sono 426. Gli attualmente positivi in Molise sono 7.900 mentre i ricoverati al Cardarelli sono 25, di cui 13 in Infettivi e 12 in Anziano Fragile.