Il Campobasso società guarda in prospettiva. Ha stretto l’accordo con l’azienda Teknorex con sede a Benevento diventata main sponsor per questa stagione e per la prossima. Teknorex che è un’azienda giovane, opera nel settore dell’industria 4.0. Nel tempo, ha sviluppato un innovativo sistema in grado di rendere autonomo l’intero processo produttivo delle catene industriali. Il logo comparirà sul retro delle magliette del Campobasso. Tekorex entra a far parte della famiglia già ampia degli sponsor principali della società rossoblu. L’azienda del beneventano è stata anche partner commerciale del Pescara nella scorsa stagione quando gli abruzzesi militavano in serie B.

Cudini studia la formazione tipo da opporre al migliore attacco del girone, quel Foggia proiettato in piena zona play off dopo una seconda parte di girone di ritorno davvero sopra le righe. I satanelli hanno bisogno di incrementare il proprio bottino per rendere matematica la zona play off; obiettivo simile quello del Campobasso che a quarantadue, forse quarantatre punti può chiudere il discorso salvezza. Ad entrambe manca poco per raggiungere l’obiettivo stagionale. All’andata non mancarono i complimenti di Zeman sia al Campobasso che al tecnico Cudini definito dal boemo un buon allenatore. Al di la’ del calcio giocato, sulle scrivanie appaiono buoni i rapporti fra le due società che nella finestra di mercato hanno dato vita ad uno scambio: Vitali dal Campobasso al Foggia, percorso al contrario per l’albanese Olgier Merkay.



E’ già noto un interesse dei pugliesi per Michael Liguori, ma questa è una storia che magari potrebbe occupare le cronache da qui a qualche settimana. Zeman e Cudini sono troppo concentrati sul futuro imminente, entrambi molto abili a tenere i calciatori dalla propria parte anche nei momenti difficili, entrambi bravi nella cosiddetta gestione del gruppo. Da parte campobassana, l’esempio piu’ evidente è stato Emmausso rinato sotto le mani di Cudini dopo un girone di andata vissuto non senza delle problematiche; da parte foggiana, l’esempio è quello di Alessio Curcio che dopo aver realizzato il suo decimo gol stagionale contro il Catania è corso a stringere forte il boemo in panchina.

A Foggia biglietti popolari per gli over sessantacinque. Solo due euro costerà il biglietto di ingresso. A tal proposito, siparietto simpatico fra il boemo e il capitano Curcio.

Lo stadio intitolato alla memoria del sottotenente ed atleta foggiano Pino Zaccheria, situato in centro città, potrebbe ospitare una quota di circa trecento tifosi rossoblu stando alle medie dei sostenitori ospiti. La visita del gos che stabilisce la presenza di tifosi ospiti, il relativo numero e altre questioni di carattere logistico, è avvenuta troppo a ridosso della gara. Ad ogni modo, i tifosi del Campobasso sono pronti a giungere a Foggia in discreto numero per una partita che appare molto sentita su entrambi i fronti.