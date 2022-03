Share on Twitter

Istituzioni, operatori e politici a confronto sul bonus 110%. Un tema che ha sviluppato un ampio dibattito tra favorevoli e scettici e che indubbiamente ha rimesso in moto il comparto edile fermo da tempo. A organizzare il Convegno che si è svolto presso la sala della Costituzione della Provincia di Campobasso è stato il Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle.

Presente all’incontro, Riccardo Fraccaro, ideatore della misura.

Presente anche il deputato Antonio Federico, Capogruppo in Commissione Ambiente alla Camera. Si sta lavorando – dice Federico – per superare la scadenza del 30 giugno, termine che il governo nazionale ha posto per il completamento parziale delle opere.

Per Corrado Di Niro, Presidente dell’Ance-Acem, l’organizzazione che riunisce gli operatori edili, bisogna lavorare per superare i vincoli posti dal Governo, primo tra tutti quello della cessione dei crediti, che rischiano di trasformare la misura in un boomerang.