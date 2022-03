Arrivano buona notizie dalla costa molisana. Dal monitoraggio eseguito dai tecnici dell’Arpa Molise è emerso un netto miglioramento della qualità delle acque del nostro mare, eccellente per l’83%. Migliora la situazione in quei tratti di litorale nei quali, fino a qualche anno fa, si riscontravano problemi, come nella zona di Rio Vivo, il litorale sud di Termoli. Ebbene, secondo i campionamenti eseguiti, la qualità dell’acqua è sufficiente. Qualche criticità si registra, sempre a Termoli, sul lungomare nord, in corrispondenza dell’area portuale.Una situazione che lascia ben sperare per l’imminente avvio della stagione balneare che è stata illustrata in mattinata, a Campobasso, a palazzo Vitale, dal presidente della Regione Toma e dal sottosegretario Di Baggio che ha la delega all’Ambiente. “Siamo soddisfatti – ha commentato Toma – perché a parlare sono i dati. Il nostro mare è tra i più puliti d’Italia”. Un ottimo bigliettino da visita per il nostro turismo.