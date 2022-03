Oggi in regione una nuova vittima del covid, è una 93enne di Bojano. I contagi sono 414 su 2.016 tamponi, il tasso di positività è al 20,5 per cento. Il numero dei molisani attualmente malati di covid ha superato così quota 8mila. Nel bollettino anche un nuovo ricovero mentre i guariti sono 263. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre in 7 comuni. In testa Campobasso con 86, poi Termoli con 75 e Larino con 23. Seguono Montagano e Isernia con 13 casi e Agnone con 10.