E’ più che un’idea quella elaborata dal Presidente della Regione Donato Toma e il Sindaco di Benevento, ed ex Ministro, Clemente Mastella. Quella di una regione composta dal Molise e dalla Provincia di Benevento è un progetto concreto con la finalità di costituire una nuova realtà territoriale di oltre 600mila abitanti capace di superare le criticità dovute alle dimensioni ridotte ed alla popolazione esigua del Molise. Un’idea che, rispetto al passato, presenta ampi margini di praticabilità. Un progetto che appare necessario se si vuole contare di più sullo scacchiere nazionale e si vogliono superare una serie di vincoli che penalizzano i piccoli territori. Un esempio per tutti è quello della Sanità. Il decreto Balduzzi dispone l’erogazione di determinati servizi, come l’Ospedale Dea di II livello, solo per bacini di utenza superiori ai 500mila abitanti.

A dare la notizia del progetto è stato il governatore Toma nel corso della trasmissione Ingresso Libero.