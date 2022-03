Il progetto Policoro della diocesi di Termoli-Larino realizzerà un percorso di orientamento e avvio di impresa in collaborazione con il comune di Mafalda. Si tratta di un percorso di formazione itinerante per incontrare i giovani direttamente nel luogo in cui vivono.

L’obiettivo è quello di orientare, ascoltare e accompagnare i giovani su un tema cruciale: il lavoro.

PER CHI?

Il percorso “Job Orienta” è un’iniziativa itinerante rivolta ai giovani che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro per ridefinire il proprio obiettivo personale e professionale.

È rivolto a quei giovani che vogliono mettersi in gioco e conoscere strumenti pratici per valorizzare pienamente le proprie esperienze e competenze.

È rivolto a quei giovani che hanno un sogno, ma che faticano a renderlo concreto.

COME, DOVE E QUANDO?

Sono previsti 4 incontri di circa un’ora ciascuno, che si svolgeranno presso la sala consiliare del comune di Mafalda.

Il secondo incontro si terrà il giorno mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 18,00.

Seguiranno gli altri incontri nei giorni 30 marzo e 6 aprile 2022 alle ore 18,00.

Il percorso è totalmente gratuito.

Non è obbligatorio prenotarsi o iscriversi, tuttavia è consigliabile per agevolare l’organizzazione.

Per chi vuole iscriversi, può farlo al seguente link:

https://bit.ly/3gv0ufa

Tutti gli incontri saranno vissuti nel rispetto delle norme anti-contagio vigenti. Obbligatoria la mascherina ffp2.

Per info contattare il Progetto Policoro della diocesi di Termoli-Larino al tel. 3773474862 o scrivendo a policorotermoli@gmail.com oppure contattando il comune di Mafalda al tel. 0875/978135.

Il Progetto Policoro è aperto alla collaborazione anche con gli altri comuni e/o parrocchie della diocesi di Termoli-Larino, per organizzare in loco percorsi gratuiti di orientamento al lavoro rivolti ai giovani.