Hanno voluto che fosse il silenzio a ricordare i propri cari morti per Coronavirus. In Molise poco meno di 600. Nella giornata nazionale della memoria a loro dedicato, davanti al Tribunale di Campobasso, alcuni familiari. Una delegazione del Comitato Verità e Dignità per le vittime del Covid ha deposto una corona di fiori. Due gli striscioni. “Le ingiustizie sono omicidi e chi finge di non vedere è complice”, una delle scritte. Sulla gestione della pandemia e le morti, sono state aperte indagini. Un minuto di silenzio carico di dolore e amarezza. Poche, ma dure, le parole del presidente del Comitato, Francesco Mancini. “Da domani torneremo a parlare, a chiedere chiarezza, perché dietro queste morti ci sono responsabilità precise. Magistratura e politica hanno il dovere di chiarire e dare risposte” ha detto.

Poco distante dal Tribunale c’è il Municipio di Campobasso. Sul balcone è stata esposta la bandiera a mezz’asta. In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

“Dobbiamo conservare la memoria di ogni singola vita recisa dal virus. Dimenticare – ha detto il sindaco Roberto Gravina – sarebbe intollerabile e ingiusto”.

I familiari delle vittime hanno diffuso un video in cui ricordano i cari facendone vedere i volti.