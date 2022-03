L’Amministrazione comunale di Campobasso ha esposto questa mattina la bandiera a mezz’asta dal balcone di Palazzo San Giorgio in occasione della Giornata nazionale del ricordo delle vittime dell’epidemia da Covid. “Dobbiamo conservare la memoria di ogni singola vita recisa dal virus pandemico – ha detto il sindaco Roberto Gravina -. Ognuno di noi in modi diversi, è entrato in contatto con quello che la pandemia ha causato in termine di dolori umani e di privazioni sociali. Siamo consapevoli che la storia di questi ultimi anni contiene un fortissimo valore di testimonianza sociale che sarebbe intollerabile e ingiusto che venisse disperso”.