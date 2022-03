La Corte d’Appello di Campobasso ha stabilito di far pagare a Filoteo Di Sandro, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, le spese legali sostenute dall’assessore Quintino Pallante, sempre di Fratelli d’Italia, nel giudizio che vedeva contrapposti i due per il ricorso contro la legge che aboliva la surroga degli assessori regionali con i primi dei non eletti delle rispettive liste. L’interesse di Filoteo Di Sandro primo dei non eletti era quello di subentrare proprio a Quintino Pallante, nominato assessore. Prima il tribunale e poi la Corte d’Appello hanno respinto il suo ricorso, stabilendo che ora dovrà rimborsare le spese legali sostenute da Pallante per difendersi. Si dovrebbe trattare di una cifra superiore a diecimila euro.