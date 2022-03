Share on Twitter

Resta sempre alto il numero dei nuovi contagi da Covid in Molise. L’ultimo bollettino Asrem riporta 433 positivi sui 2030 tamponi processati, con il tasso di positività al 21,3%. Fortunatamente non si registrano vittime ma ci sono due nuovi ricoveri nel reparto Anziano fragile ed un paziente dimesso dallo stesso reparto. E’ Termoli il comune con il maggior numero di nuovi positivi: 87. Seguono Campobasso con 60, Venafro con 47, Isernia con 24 e Larino con 22. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Al Cardarelli i pazienti ricoverati sono 23, mentre i guariti sono 126. Gli attualmente positivi in Molise sono 7.297, le vittime dall’inizio della pandemia 583.