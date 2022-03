Interventi di ripristino della viabilità a Trivento, 400 mila euro per contrada Penna. Ad annunciare il cospicuo finanziamento per la Strada Provinciale n. 77 cosiddetta “Chietina” è il primo cittadino Pasquale Corallo, “ci è stato comunicato ufficialmente il finanziamento per la viabilità in contrada Penna – riferisce Pasquale Corallo – la strada provinciale è uno snodo importante, non solo per i residenti della contrada ma fa anche da collegamento per i residenti del confinante Abruzzo, dove ci sono realtà che condividono con Trivento una parte di storia recente di vita sociale. Con soddisfazione aggiungo – ha concluso Corallo – che sempre contrada Penna, come altre aree del nostro vasto territorio, è stato motivo di studio e di progettazione per il miglioramento dei collegamenti, potenzialmente finanziabile con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La nostra attenzione rimane alta per le esigenze della nostra viabilità compromessa da un territorio con caratteristiche geologiche peculiari e particolarmente fragili”.