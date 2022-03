Un nuovo decesso riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid: una donna di 78 anni di Isernia che era ricoverata in Terapia intensiva. E’ la 582esima vittima da inizio pandemia. Sempre alto il numero di nuovi positivi: 292 su 1642 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Tasso di positività al 17,78%. Da registrare anche 203 guariti. 3 invece i nuovi ricoveri: uno in Anziano fragile e due in Malattie infettive, ma sono di più i dimessi: 4. Uno da Anziano fragile e 3 da Malattie infettive. I pazienti attualmente in cura al Cardarelli scendono a 20, di cui 1 in Rianimazione.

Dei 292 nuovi positivi 62 sono di Termoli, 52 di Campobasso, 18 di Larino, 14 di Isernia e Campomarino, 12 di Venafro e Montenero di Bisaccia. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 6895.