Il Molise e’ la regione che nel 2021 ha fatto registrare il piu’ alto decremento delle nascite (-9,5 per mille) rispetto al precedente anno. Lo rileva l’Istat. Segnali non confortanti arrivano anche da un altro dato. A differenza di quanto accaduto nel 2020 – spiega l’Istituto di statistica – l’eccesso di mortalita’ rispetto alla media 2015-2019 non e’ concentrato al Nord, ma si manifesta su tutto il territorio. E’ nel Mezzogiorno che si osserva l’eccesso di mortalita’ maggiore dell’anno 2021 rispetto al periodo 2015-2019 (+12,9% di decessi), con regioni come Puglia (+18,5%) e Molise (+14,6%) ben sopra la media nazionale (+9,8%). Al Nord solo la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia presentano un eccesso superiore al 13%.