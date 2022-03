Ancora 2 decessi di persone con Covid riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem: una donna di 80 anni di Termoli, che era in Anziano fragile e un uomo di 86 anni di Forli del Sannio che era ricoverato in Malattie infettive. Salgono a 581 le vittime in Molise dall’inizio della pandemia. Dal primo gennaio ad oggi, in due mesi e mezzo, i deceduti con Covid sono stati 69.

I nuovi positivi sono 434 su 2737 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Casi che dunque che continuano a salire. Tasso di positività al 15,8%. Da registrare anche 412 guariti. Non ci sono stati ricoveri né dimessi. I pazienti contagiati al momento in cura al Cardarelli sono 22 di cui 2 in Terapia Intensiva, 6 in Malattie infettive e 14 in Anziano fragile.

Dei 434 nuovi casi 96 sono di Termoli, 57 di Campobasso, 29 di Isernia e Larino, 27 di Venafro, 18 di Riccia, 16 di Campomarino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi sono 6807.