Vittoria importantissima nello scontro diretto contro il Messina. Il terzo successo casalingo della stagione assume una valenza fondamentale nel cammino salvezza dei lupi. Siciliani, ultimi all’interno della griglia play out, ora a meno 4 dal Campobasso, ricordiamo che i rossoblu hanno una gara e mezzo da recuperare rispetto agli avversari. Non solo, la doppietta di Liguori pareggia lo scontro diretto con il Messina, considerato che all’andata la sfida si era chiusa sullo stesso identico parziale in favore dei siciliani. Campobasso concentrato, cinico e con un atteggiamento diverso rispetto al classico copione. I lupi hanno atteso, con ordine, la manovra degli uomini di mister Raciti, pronti a colpire in ripartenza. Il contropiede è senz’altro l’arma migliore dei rossoblu, come abbiamo potuto ammirare durante tutta la stagione. La transizione offensiva, le palle recuperate, le azioni manovrate in velocità hanno portato tre punti che sono ossigeno puro per la classifica e per il morale. Cudini ha optato per un atteggiamento prudente con l’inserimento di un centrocampista in più, una scelta vincente che ha pagato. Non c’è tempo per fermarsi a riflettere, domani sera si torna in campo per il turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata. Il 2 a 0 al Messina, firmato Liguori, ha dato il via ad un periodo intenso, da domani al 4 aprile ci saranno altre sei gare, anzi cinque e mezzo in virtù del secondo tempo da recuperare con la Turris.

Domani sera alle 21.00 Campobasso in scena al Massimino contro il Catania. Gli etnei hanno 3 punti in più dei lupi, con una gara da recuperare ad Avellino e 4 punti di penalizzazione per le note vicende societarie. Tre vittorie consecutive per gli uomini di Baldini, il Catania dopo un avvio di 2022 negativo ha ritrovato vigore, un collettivo che va sicuramente elogiato per aver vissuto una situazione davvero difficile dall’inizio del campionato. Etnei forti, squadra che segna tanto (48 gol) e subisce (43 reti al passivo) mancherà Sipos espulso a Vibo Valentia, out anche Simonetti e Pinto squalificati per recidività in ammonizione, da valutare il recupero del bomber del girone C Luca Moro, mattatore a Selvapiana nella gara d’andata con una tripletta. L’attaccante, acquistato dal Sassuolo nell’ultima finestra di mercato, prima della trasferta di Vibo è risultato ancora positivo al covid, oggi previsto un nuovo controllo per valutare la sua presenza domani sera. In casa Campobasso, Cudini potrebbe alternare qualche pedina, non è escluso il ritorno al consueto 4-3-3 con il tridente, in tale ottica riposo per uno dei centrocampisti e inserimento di uno tra Di Francesco e Merkaj. In difesa potrebbe ritrovare posto Sbardella in luogo di Fabbriani. Chiosa sul girone C, campionato ipotecato dal Bari, la squadra di Mignani grazie al successo maturato a Catanzaro si è portata a +10 proprio sui calabresi. A sette giornate dalla fine delle ostilità, i galletti hanno dato lo strappo decisivo al torneo, grazie al rigore realizzato da Antenucci ed all’euro gol di D’Errico.