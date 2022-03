Il Covid continua a mietere vittime in Molise, dove si registra una vittima. Si tratta di una donna di 90 anni di Agnone che era ricoverata in Malattie infettive. L’ultimo bollettino Asrem riporta 276 nuovi contagi sui 1.054 tamponi processati, con il tasso di positività al 26%. E’ ancora Campobasso il comune più colpito dal virus, con 62 casi, seguito da Termoli con 47, Isernia con 20. Ma ci sono anche 209 guariti e due pazienti dimessi dal Cardarelli dove i ricoverati in totale sono 24 di cui 7 in Infettivi, 15 in Anziano fragile e 2 in Terapia intensiva. Le vittime dall’inizio della pandemia salgono a 579 mentre gli attualmente positivi sono 6.787.