Grazie alla collaborazione del Comune di Capracotta con il CONI Molise, sono in arrivo nel centro altomolisano due nuovi progetti di attività motoria che coinvolgeranno i bambini della scuola dell’infanzia e gli anziani della casa di riposo.

A darne notizia è stato il Sindaco Candido Paglione in una nota: “Da domani partono i progetti di educazione motoria denominati “Mio Amico Sport” e “Anni in Movimento”, realizzati grazie alla preziosa collaborazione del CONI Molise. L’iniziativa si rivolge ai bambini della Scuola dell’Infanzia e agli anziani ospitati presso la nostra Casa di Riposo e si inserisce nel quadro più generale di attenzione al miglioramento dell’attività fisica delle fasce più fragili della nostra comunità. Vogliamo dare, quindi, una ulteriore opportunità ai bambini più piccoli per favorire il loro sviluppo psicomotorio e agli anziani per migliorare il loro benessere psicofisico e contrastare il declino psico-fisico. I progetti fanno seguito a quelli già attivati con Scuola attiva Kids e Scuola attiva Yunior per le altre classi del plesso scolastico di Capracotta.“