Aumenti in bolletta per i consumi idrici stabiliti dall’EGAM, a Trivento la riunione preliminare dei sindaci per fermare il provvedimento. In attesa della convocazione del Comitato d’Ambito regionale, i sindaci invitati dal primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, si sono ritrovati presso il centro polifunzionale di via Marconi, al fine di coordinare un’azione comune contro i paventati rincari dei costi per i consumi idrici, ad uso potabile, industriale e irriguo, anche per gli anni dal 2016 al 2019, stabiliti dall’EGAM con specifica delibera. Oltre venti rappresentanti delle amministrazioni comunale, tra cui il sindaco Francesco Roberti di Termoli e Piero Castrataro di Isernia. “Siamo convinti che ci sia ancora lo spazio per una trattativa politica – ha riferito il sindaco Pasquale Corallo – anche se i tempi sono stretti, non è possibile che i cittadini vengano gravati da ulteriori rincari, in questa delicatissima fase che risente ancora della pandemia dovuta al Covid e delle conseguenze della guerra in atto sui costi dei beni di prima necessità, gas e carburante. Noi amministratori siamo compatti – ha concluso Corallo – e vogliamo un risultato utile che preservi le tasche dei cittadini molisani”. In data 10 marzo, su iniziativa del sindaco Corallo, è stata inoltrata la richiesta di convocazione del Comitato d’Ambito EGAM, richiesta che sarà sollecitata nella mattinata di oggi, 14 marzo.