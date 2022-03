Share on Twitter

Nelle ultime ore ad Agnone si è scatenata una corsa agli approvvigionamenti. Supermercati, ortofrutticoli e altri punti vendita sono stati presi d’assalto dai consumatori intenzionati ad accaparrarsi i prodotti più disparati. Panico generalizzato causato, probabilmente, dal timore dello sciopero dei trasportatori che potrebbe verificarsi nella giornata di domani, 14 marzo 2022.

La corsa al consumo ha portato inevitabilmente allo svuotamento degli scaffali dei negozi, rendendo introvabili alcuni tipi di articoli di vendita. Se da una parte gli acquisti sfrenati dei consumatori hanno causato qualche disagio, dall’altra non mancano problemi per i negozianti. “Già dalla scorsa settimana abbiamo riscontrato problemi a reperire patate e zucchine nei magazzini all’ingrosso – ha spiegato un fruttivendolo a Il Giornale del Molise – Un problema causato dagli scioperi e dall’aumento del carburante dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina“.

Uno degli altri beni maggiormente colpiti dal caro prezzi, come infatti sottolineato dal commerciante agnonese, è stato proprio il carburante. Gli unici due distributori presenti ad Agnone sono a secco di diesel e a corto di benzina.

“Ansia generalizzata inutile, sembra di trovarci di nuovo ai primi giorni di lockdown quando i supermercati erano stati presi d’assalto per paura di rimanere senza cibo. – ha commentato amaramente una cittadina del luogo alla nostra testata – Questo atteggiamento non porta a nulla di buono e, anzi, contribuisce ad aumentare l’agitazione e la paura nei confronti della crisi internazionale in atto. Ognuno di noi dovrebbe razionalizzare la propria spesa“.