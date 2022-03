Facendo seguito all’appello della Caritas Diocesana di Trivento, la parrocchia San Michele Arcangelo della frazione Villacanale di Agnone si è rivolta ai propri fedeli nell’ottica di realizzare attività concrete per sostenere il popolo ucraino profondamente segnato dalla guerra in corso.

“La grave crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina richiede alla nostra coscienza di uomini e cristiani di impegnarci non solo a sostenere la popolazione del luogo con una raccolta di denaro da utilizzare per alleviare le sofferenze, ma anche di aprire i nostri cuori e le nostre case all’accoglienza dei profughi. Per questo si chiede, con urgenza, entro e non oltre il 31 marzo 2022, di segnalare al parroco le disponibilità di alloggi privati. Le abitazioni devono essere arredate, riscaldate e igienicamente idonee all’ospitalità. – hanno spiegato dalla parrocchia – Inoltre è necessario comunicare il numero delle persone che possono abitarvi. Ovviamente sarà compito della Caritas Diocesana, sostenuta dalla parrocchia di Villacanale, provvedere alle spese per le utenze degli immobili, per il vitto, l’assistenza umanitaria, con stipula di eventuale accordo tra le parti dopo sopralluogo. Parallelamente, sarà organizzata una raccolta a livello parrocchiale in denaro di fondi con i collaboratori parrocchiali, Marisa, Michelina, Teresa e Antonio Massanisso da destinare sia a questo scopo e sia da devolvere alla Caritas Diocesana che permetterà, tramite Caritas Italiana, alla Caritas Ucraina di fornire generi alimentari, prodotti per l’igiene e medicinali, acqua potabile, distribuzione di materiale per garantire il riparo e il riscaldamento delle famiglie, urgente quanto tutto il resto considerate le rigide temperature invernali. Chi vuole può anche inviare direttamente contributi con causale ‘Emergenza Ucraina’ sul CCB della Parrocchia San Michele Arcangelo (IBAN IT23J0896878070 000040101867)“.