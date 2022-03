Anche l’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso sta mettendo in atto tutte le procedure per regolarizzare i cittadini ucraini giunti in provincia e accolti. Questa mattini, è stata ricevuta in via Tiberio la prima mamma ucraina con la propria figlioletta, di appena 4 anni, che si è recata in Questura per dare inizio per dare inizio alle procedure consentiranno oro di ottenere in breve tempo il rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione temporanea emergenza Ucraina”. Le due sono di una famiglia. Il Il Questore Giancarlo CONTICCHIO le ha voluto incontrare ed è stato consegnato alla bambina un piccolo dono. Al momento sono 66 i profughi ucraini presenti in provincia di Campobasso, dei quali i primi 3 sono stati già trattati dall’Ufficio Immigrazione in quanto richiedenti protezione temporanea. Anche sul sito istituzionale della Questura di Campobasso è presente una brochure informativa, elaborata dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute, tradotta anche in inglese ed in lingua ucraina e russa, e rivolta ai cittadini ucraini e ed a quelli di Paesi terzi provenienti dall’Ucraina. L’opuscolo contiene tutte le notizie utili per consentire la regolare permanenza sul nostro territorio nazionale, sia dal punto di vista del soggiorno che per gli aspetti sanitari e logistici.