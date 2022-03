Share on Twitter

Uno sguardo più attento alle periferie della città dando ai più piccoli uno spazio dove poter giocare.

Questa mattina è stato inaugurato il parco giochi nel quartiere di San Pietro e Paolo a Termoli.

Oltre ai rappresentati dell’amministrazione comunale anche tante famiglie con i bambini, complice il bel tempo che ha fatto capolino dopo giorni di pioggia.

“Stiamo facendo degli interventi di riqualificazione delle periferie e rendere fruibili spazi verdi per la collettività- ha detto il sindaco Francesco Roberti- sono piccoli interventi purtroppo, perché non abbiamo tanta economia a disposizione sopratutto in questo momento che gli enti locali soffrono la crisi. Noi comunque- continua- partecipiamo a tutti i bandi, quando abbiamo l’occasione di reperire risorse lo facciamo ben volentieri e poi le riportiamo sul territorio.”

“Un quartiere abitato da tante famiglie quello di San Pietro e Paolo questo progetto è mirato a dare uno spazio ai bambini anche ai più piccoli vicino casa.” ha detto la progettista Alida Candeloro.

Il progetto comprenderà altre zone del quartiere: prevista la realizzazione di un campo da basket e prossimamente verrà indetta una gara d’appalto per la costruzione di uno skate park.

“Con questa opera continuiamo nella politica di realizzare in tutti i quartieri di Termoli luoghi di aggregazione per famiglie e bambini.” ha detto l’assessore ai lavori pubblici del comune di Termoli Vincenzo Ferrazzano.

Le famiglie e i ragazzi avranno la possibilità di vivere appieno il quartiere dove vivono.