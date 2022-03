Continuano a salire i ricoveri per Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore i nuovi ingressi al Cardarelli sono stati 4, di cui due in Anziano fragile, altrettanti in Malattie infettive. Gli ospedalizzati in totale sono 25. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche 351 nuovi contagi sui 2.134 tamponi processati, con il tasso di positività al 16,4%. E’ Termoli il centro più colpito con 76 nuovi casi, seguito da Campobasso con 62, Isernia con 24. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. Solo due i guariti. Gli attualmente positivi sono 6.575 mentre le vittime in totale sono 578.