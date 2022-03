Share on Twitter

Share on Facebook

Dal carcere di Campobasso è finito agli arresti domiciliari il 23enne arrestato dalla squadra Mobile con 160 grammi di cocaina appena acquistata a San Severa e pronta per essere immessa sul mercato campobassano. Droga che avrebbe fruttato oltre 40mila euro in 750 dosi. cocaina pura al 75%.

il gip del Tribunale ha confermato gli arresti ma ha mandato il giovane ai domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni. Era percettore del reddito di cittadinanza.

La Polizia indaga.