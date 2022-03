La comunità capracottese ha risposto positivamente alla fiaccolata per la pace organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Un evento simbolico per dire no alla guerra e per sostenere il popolo ucraino.

La marcia ha preso il via dall’hotel Monte Campo per poi trovare termine presso il centro cittadino. Presente anche il Sindaco Candido Paglione che ha sottolineato l’ampia adesione dei cittadini capracottesi alle manifestazioni d’interesse nell’ospitare profughi ucraini.