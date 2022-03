Share on Twitter

Un cinquantenne pluripregiudicato di Termoli accusato di porto e detenzione di un coltello del genere proibito e resistenza a pubblico ufficiale, è stato assolto dal Tribunale di Larino, l’uomo è difeso dall’avvocato Roberto D’Aloisio

Nel marzo di tre anni fa, l ’uomo fu segnalato da alcuni cittadini che, spaventati, avevano allertato le forze dell’ordine .

Fermato nel centro cittadino alla vista degli uomini dell’Arma intervenuti per disarmarlo, era andato in escandescenza minacciando gli agenti e rifiutandosi di salire sulla macchina di servizio è scaturita una colluttazione durante la quale è rimasto ferito con l’arma poi sequestrata.

L’ Accusa aveva chiesto una severa condanna alla pena della reclusione ma in sede di processo al Tribunale di Larino l’ uomo è stato assolto da ogni accusa perchè il coltello non era destinato all’ offesa ma al lavoro di robivecchi esercitato dall’imputato che si è divincolato solo per sottrarsi a un ammanettamento ritenuto illegittimo.

L’ Avvocato D’Aloisio ha annunciato che ricorrerà ottenere il risarcimento delle spese legali sostenute dal suo assistito