“Una delle eccellenze del Molise è il tartufo, ma il governo ci taglia fuori dalla sua valorizzazione, ricordandosi solamente di Piemonte e Umbria. E’ inaccettabile”. Si moltiplicano le proteste dal Molise per l’esclusione della regione dal progetto di legge attualmente all’attenzione del Senato. A scagliarsi contro è ora il consigliere regionale della maggioranza di centrodestra Andrea Di Lucente. “Al momento – ricorda – la Commissione Agricoltura sta valutando un testo nel quale vengono tutelate solo le specie piemontesi e umbre, tagliando fuori quella molisana. Eppure la produzione di tartufo in Molise è altissima. Rimaniamo, però, sempre i figli di un dio minore. La riforma di una legge datata 1985 in teoria doveva essere una cosa buona, poteva essere una grande occasione per il Molise. Con sei parlamentari a Roma ci saremmo aspettati che qualcuno di loro si fosse accorto del fatto che il Molise stava per essere messo all’angolo. Adesso che ne sono al corrente, l’auspicio è che possano porvi rimedio”. Di Lucente infine conclude: “Se il disegno di legge dovesse essere approvato così com’è all’attenzione della Commissione, senza emendamenti, senza che vi sia una dignità per il Molise, allora sarebbe una mazzata incredibile per un territorio che non merita altro disprezzo. E’ ora che i nostri parlamentari si sveglino dal torpore e inizino a lottare veramente per il territorio”.