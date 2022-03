Dopo un mese in giallo, il Molise da lunedì tornerà in zona bianca. E’ l’effetto dei dati sull’occupazione dei posti letto covid in ospedale tornati da diversi giorni sotto le soglie d’allarme. Lo ha reso noto il ministro della Salute Roberto Speranza. Con il Molise passano in bianco altre 7 regioni. Il presidente della Regione, Donato Toma, ha dato oggi l’assenso allo schema di ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone l’applicazione delle misure relative alla “zona bianca” per il Molise.