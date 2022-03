Il Campobasso si è visto riscrivere il calendario da domenica alla fine di marzo. In poco piu di due settimane ben sei impegni equamente distribuiti. Tre a Selvapiana e tre rispettivamente a Catania, Foggia e Picerno. In effetti, i rossoblu hanno giocato l’ultima partita intera lo scorso ventidue febbraio in casa contro il Monterosi prima di incappare in due nevicate consecutive. Il campionato entra nella fase chiave. Sarà un torneo che non si prolungherà oltre la settimana successiva alla domenica di Pasqua. Tutto andrà in soffitta il prossimo ventiquattro aprile. I punti si fanno adesso o, probabilmente, le occasioni iniziano ad assottigliarsi. Stabilito ieri dalla Lega mercoledi trenta come data di recupero della trasferta a Picerno a partire dalle 18:00. Ma il Campobasso è quasi obbligato a vincere almeno due delle sei partite residue di marzo. Domenica servirà tutta la spinta possibile del pubblico rossoblu nella sfida salvezza di Selvapiana che non sarà l’unica.

Anche Andria – Latina avrà il sapore di partita verità per i padroni di casa. Vincere contro i peloritani avrebbe un valore rilevante. Vorrebbe dire aumentare a più quattro, cioè piu’ di una partita il distacco dal Messina con una partita e mezzo da giocare. Nelle ultime ore si è espresso anche Pietro Scotto, presidente dei siciliani, soddisfatto per la rimonta dei suoi. “A fine girone di andata eravamo praticamente in serie D, ha affermato il presidente. Grazie a otto innesti, la squadra ha risalito la china e siamo qui a lottare per la salvezza. Confidiamo di recuperare Rizzo e Piovaccariper domenica.” Ed in effetti, alla vigilia della sfida di andata, il Messina era terz’ultimo a soli nove punti. Fra il Campobasso e la vittoria c’è un avversario con l’acqua alla gola e che si gioca quasi tutto a Selvapiana, ma c’è anche un andamento interno che parla di due vittorie, sei pareggi e sei ko. Vale a dire dodici punti su trentatre da gare interne. Sicuramente poco, ma forse servirà un Campobasso simile a quello che riuscì a battere il Monopoli. Una squadra che seppe badare al sodo e colpì l’avversario al momento giusto e con grande pragmatismo. Solo così la salvezzarossoblu per la quale è richiesto un altro e decisivo sforzo, potrà essere realtà.