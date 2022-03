La rincorsa per raggiungere il sogno di partecipare alle pre-qualificazioni del prestigioso torneo BNL di Roma, inizierà quest’anno da Termoli. Il club del neo Presidente Mastrangelo ospiterà la fase-uno del torneo regionale riservato ai tennisti molisani di quarta categoria. Il vincitore potrà continuare poi a sfidare gli atleti di zona di serie C (e serie B) e la lunga maratona sfocerà nel torneo di pre-qualificazione che porta a confrontarsi con le stelle dei circuiti ATP e WTA. Da qualche anno, infatti, la Federtennis offre la possibilità anche ai dilettanti, di provare, partendo da un torneo regionale, ad arrivare a confrontarsi con professionisti e fenomeni come Djokovic, Zverev, Berrettini e compagni. Un sogno autentico che ogni giocatore molisano può realizzare partendo dalle prime fasi, di questa mega scalata. L’appuntamento è fissato sui rettangoli di gioco in terra rossa dell’Associazione Tennis Termoli da domenica 13 marzo.

Fonte, Ufficio stampa