Uno striscione per la pace dalla residenza per anziani Sant’Antonio di Padova di Trivento: la storia purtroppo ha insegnato poco o nulla. Sulla parete della Casa di riposo di via Cappuccini a Trivento, è stato affisso uno striscione inneggiante alla pace per il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Sono trascorsi già 15 giorni dall’inizio delle azioni belliche e gli scenari ancora non promettono nulla di rassicurante: la Russia continua imperterrita nella invasione della Ucraina, non curante delle gravi perdite che si contano anche tra i civili. I nonni dell’Istituto Sant’Antonio, sospinti dalla loro esperienza e fede, hanno voluto scrivere due frasi sul manifesto, a lato della parola Pace disegnata a caratteri cubitali con i colori sociali dell’Ucraina: “Le distruzioni storiche hanno insegnato poco o nulla…noi nonni testimoni di questo, preghiamo e vogliamo la Pace”, e poi “Maria, piangendo ti imploriamo, ferma la guerra: Caino torna ad uccidere”. Infine, sono stati disegnati alcuni bambini, simbolo del futuro e della speranza. Un messaggio di pace, che speriamo possa essere raccolto al più presto, per il bene dell’intera umanità.