Nessuno si è risparmiato per dare il proprio contributo solidale per la popolazione ucraina: anche il raggruppamento unità di ricerca e recupero dei carabinieri in congedo di Santa Croce di Magliano è sceso in campo.

Nella sede dell’associazione è in corso la raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina che si trova nei campi profughi.

“ Sono rimasto piacevolmente colpito dalla generosità della popolazione locale che da subito si è messa a disposizione consegnando ogni sorta di bene necessario presso la nostra sede.” ha detto il presidente Rocco Fiorilli.

Nei giorni scorsi nonostante la neve e il ghiaccio il centro missionario francescano dei Frati minori di Puglia e Molise e le altre associazioni tra cui l’Ordine Magico Italiano, “Arcobaleno 2005” ed il “Club Magico Molisano” che stanno collaborando con i carabinieri in congedo hanno fatto diversi viaggi dai loro depositi a Santa Croce per scaricare la merce

Il materiale sarà momentaneamente depositato sia nella la sede dell’associazione e anche nei magazzini messi a disposizione dalla Ditta Miozza di S. Croce di Magliano, che si è resa subito disponibile.

Il presidente Fiorilli rivolge un appello a chiunque avesse furgoni o autocarri e che volesse rendersi disponibile per il viaggio umanitario per consegnare i beni.