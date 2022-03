Share on Twitter

Avevano annunciato battaglia dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle concessioni balneari che prevede che i lidi dovranno andare all’asta nel 2023, oggi circa 50 balneatori del Molise sono partiti per Roma per difendere i sacrifici di una vita.

Con loro anche amministratori locali tra cui il sindaco di Campomarino Pier Donato Silvestri .

La manifestazione in Piazza Santi Apostoli organizzata dal Sindacato Italiano Balneari e la FIB “Contro una legge vergogna che non ci tutela. Noi dobbiamo tutelare i nostri investimenti, vogliamo una legge a tutela delle nostre imprese-ha detto Domenico Venditti responsabile Sib Molise- “chiediamo al Governo una pausa per trovare una soluzione.”

Quello che chiedono e che la riforma delle concessioni demaniali marittime debba assicurare una corretta applicazione della direttiva servizi, l’affidamento legittimo, la validità delle proroghe già rilasciate, una disciplina transitoria che tuteli il lavoro autonomo balneare , il diritto di prelazione per il concessionario e altro punto importante riconoscere il valore aziendale per chi dovesse perdere la propria attività.

Una situazione che i sindacati del settore hanno a lungo cercato di risolvere e ora si trovano costretti a manifestare per un loro diritto: quello del lavoro.